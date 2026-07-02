Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Gewerbliche Gebäude im Fokus von Einbrechern + Unfallaufnahme deckt Trunkenheitsfahrt auf

Giessen (ots)

Glauburg: Gewerbliche Gebäude im Fokus von Einbrechern

In Glauburg schlugen Einbrecher in der Zeit von Dienstag (30. Juni), 17 Uhr, bis Mittwoch (1. Juli), 8.30 Uhr, gleich zweimal zu. Betroffen waren jeweils gewerbliche Gebäude in Straße "Auf den Stockäckern". Die Täter durchtrennten einen Drahtzaun und verschafften sich so Zutritt zu dem Firmengelände. Dort öffneten sie gewaltsam das Tor einer Lagerhalle und nahmen einen Winkelschleifer, einen Schlagbohrer sowie mehrere Katalysatoren mit. In ein gegenüberliegendes Firmengebäude drangen Diebe über eine zerstörte Fensterscheibe ein. Im Gebäude hebelten sie eine Bürotür auf und durchsuchten mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten unter anderem mehrere Maschinen, ein Fahrrad sowie ein kleines Motorrad. Die Einbruchschäden belaufen sich auf insgesamt rund 7.500 Euro. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen und fragt: Wem sind in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Auf den Stockäckern" aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter der Telefonnummer (06042) 96480 entgegen.

B3 - Karben: Unfallaufnahme deckt Trunkenheitsfahrt auf

Mit der Sicherstellung seines Führerscheins und einer Blutentnahme endete für einen 42-jährigen Autofahrer der gestrige Abend (1. Juli). Zuvor war er gegen 17.45 Uhr in dem Kreuzungsbereich B3 / L3205 ("Knoten 2") nahe Kloppenheim mit einem 36-jährigen Fahrer eines Transporters zusammengestoßen. Der 42-jährige Fahrer fuhr mit seinem Kleinwagen die B3 aus Richtung Okarben kommend und musste in dem Kreuzungsbereich an einer roten Ampel warten. Als diese auf grün schaltete, wechselte er den Fahrstreifen und touchierte dabei das Fahrzeug des 36-jährigen Butzbachers, der auf der Rechtsabbiegerspur unterwegs war. Eine hinzugezogene Polizeistreife stellte im Rahmen der Unfallaufnahme lediglich an dem Transporter einen kleineren Blechschaden fest. Hingegen bemerkten die Beamten bei dem Fahrer des Kleinwagens Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 2 Promille. Damit war die Fahrt des 42-Jährigen beendet. Es folgte eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Auf den Mann aus Bad Nauheim kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell