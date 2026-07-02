Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Mit geklautem Roller berauscht unterwegs

Giessen (ots)

Marburg: Mit geklautem Roller berauscht unterwegs

Für einen 21-Jährigen endete gestern Mittag (1. Juli) eine Fahrt auf einem Roller auf der Wache der Marburger Polizei. Der Rollerfahrer geriet gegen 13.45 Uhr im Rollwiesenweg in das Visier einer Marburger Polizeistreife. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht. Er reagierte positiv auf THC. Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Zudem ist er offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 21-Jährige musste die Polizisten zur Wache begleiten. Dort führte ein hinzugezogener Arzt eine Blutentnahme durch. Weiterhin stellte sich im Rahmen der Überprüfungen heraus, dass der Roller geklaut war, was eine Sicherstellung zur Folge hatte. Auf den Marburger kommen nun Strafverfahren zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell