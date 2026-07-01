Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch in Werkstatt + Frau rassistisch beleidigt - Zeuge gesucht! + Plattenspieler gestohlen + Motorradfahrer bei Unfall auf A 5 schwer verletzt +

Giessen (ots)

Altenstadt: Einbruch in Werkstatt

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Montag (29.06.2026), 17:30 Uhr und Dienstag (30.06.2026), 05:50 Uhr Zutritt zu einer Karosseriewerkstatt "Zum Niddersteg" in Altenstadt. Sie beschädigten mehrere Türen. Was genau die Täter erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Frau rassistisch beleidigt - Zeuge gesucht!

Am Montagnachmittag (29.06.2026) kam es gegen 15:30 Uhr in der Bad Nauheimer Hauptstraße zu einem Vorfall, bei dem eine 43-jährige Frau rassistisch beleidigt wurde. Der Vorfall ereignete sich gegenüber einem italienischen Restaurant. Eine unbekannte Frau überquerte die Straße, kam auf die 43-Jährige zu und beleidigte diese mehrfach. Die 43-jährige Friedbergerin ging daraufhin einige Meter weiter, um der Unbekannten aus dem Weg zu gehen. Die Unbekannte wird als circa 165 cm groß und mit langen schwarzen Haaren beschrieben. Bekleidet war sie mit einem leuchtend roten Kleid. In der Nähe befand sich ein unbeteiligter Mann, der möglicherweise Zeuge der Beleidigung war. Dieser wird gebeten sich bei der Polizei in Friedberg zu melden. Außerdem werden weitere Zeugen, die den Vorfall in der Bad Nauheimer Hauptstraße mitbekommen haben oder die Angaben zu der gesuchten Dame mit rotem Kleid machen können, gebeten sich an die Friedberger Polizei zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Spiegelunfall im Kurvenbereich - Beteiligter fährt weiter

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagnachmittag (25.06.2026) gegen 15:25 Uhr auf der L 3010 bei Wolferborn. Ein 57-jähriger Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis war mit seinem Ford Transit aus Richtung Kefenrod kommend in Fahrtrichtung Wolferborn unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein grauer VW entgegen. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten sich dabei. Der graue VW setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Kefenrod fort. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Büdingen zu melden (Tel.: 06042 96480).

Limeshain: Plattenspieler gestohlen

In ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Bergstraße in Himbach stiegen Einbrecher im Zeitraum zwischen Mittwoch (24.06.2026), 19:00 Uhr und Dienstag (30.06.2026), 13:00 Uhr ein. Dabei stahlen sie einen Plattenspieler der Marke "Bang und Olufsen". Hinweise zu festgestellten Auffälligkeiten in der genannten Zeitspanne nimmt die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Rosbach: Motorradfahrer bei Unfall auf A 5 schwer verletzt

Auf der A 5 bei Rosbach kam es am Dienstagmittag (30.06.2026) gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen die Fahrbahn in Richtung Süden zeitweise voll gesperrt werden musste. Zwischen den Anschlussstellen Ober-Mörlen und Friedberg war ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Niedersachsen mit seiner Yamaha auf der mittleren der drei Spuren in Richtung Frankfurt unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge musste er verkehrsbedingt abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er stürzte. Bei diesem Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Nachdem der Verkehr zunächst über den Standstreifen geleitet werden konnte, wurde die komplette Fahrbahn gegen 17:00 Uhr wieder freigegeben.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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