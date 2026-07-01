Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Durch Fenster in Schule eingestiegen + Mercedes flüchtet nach Auffahrunfall + 16-jähriger fährt betrunken gegen geparktes Auto und flüchtet + Einbruch in Schwimmbad-Kiosk +

Giessen (ots)

Gießen: Durch Fenster in Schule eingestiegen

Durch ein Fenster stiegen Einbrecher in eine Schule im Gleiberger Weg ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke und ließen verschiedene Schlüsselbunde mitgehen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag (29.06.2026), 16:30 Uhr und Dienstag (30.06.2026), 06:30 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Gießen zu melden (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: Mercedes-Fahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Gegen 13:30 Uhr kam es am Freitagmittag (26.06.2026) in der Marburger Straße zu einer Unfallflucht. Eine 63-jährige Gießenerin war mit ihrem schwarzen Audi A4 aus Richtung Sudetenlandstraße kommend in Fahrtrichtung Nordanlage unterwegs. An der Straßenecke zum Schwarzlachweg musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Der Fahrer eines nachfolgenden weißen Mercedes bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Audis auf. Die Gießenerin, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde, fuhr mit ihrem Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand. Im Rückspiegel konnte sie sehen, wie auch der Mercedes-Fahrer rechts ranfuhr und ausstieg. Dann setzte er sich jedoch direkt wieder ins Auto und fuhr über den Schwarzlachweg davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Mercedes mit dem Teilkennzeichen "GI-EA" oder "GI-AE" gehandelt haben. Der Fahrer wird als circa 25 Jahre alt, etwa 180 cm - 185 cm groß, sportlich und mit dunklerem Teint beschrieben. Er hatte einen dunklen Bart und war mit einem beigefarbenen Hemd und einer weißen Hose bekleidet. Die Unfallfluchtermittler der Gießener Polizei fragen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist ein weißer Mercedes mit "GI"-Kennzeichen bekannt, der im Frontbereich beschädigt ist? Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Mercedes-Fahrers machen? Zeugen können sich telefonisch unter 0641 7006-3755 bei der Polizeistation Gießen-Nord melden.

Pohlheim: 16-jähriger fährt betrunken gegen geparktes Auto und flüchtet

Eine Zeugin meldete der Polizei am Mittwoch, 24.06.2026 kurz nach 23:20 Uhr einen weißen Mercedes, der wenige Augenblicke zuvor in der Leipziger Straße in Watzenborn-Steinberg gegen einen geparkten BMW gefahren sei. Anschließend habe der Fahrer mit seinem Mercedes die Fahrt in Richtung "Neue Mitte" fortgesetzt. Nachdem die Zeugin die Polizei verständigt hatte, folgte sie dem Unfallverursacher, bis dieser wieder in der Leipziger Straße ankam und dort anhielt. Sie blieb bis zum Eintreffen einer Streife vor Ort. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 16-Jährigen aus Pohlheim, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Polizisten ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der Jugendliche unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest erbrachte einen Wert von 1,61 Promille. Der 16-Jährige musste die Streife zur Dienststelle begleiten. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Gegen den Pohlheimer wird nun unter anderem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. An den beiden Fahrzeugen, dem Mercedes und dem BMW, entstand ein Gesamtsachschaden von 15.000 EUR.

Wettenberg: Einbruch in Schwimmbad-Kiosk

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Montag (29.06.2026), 20:00 Uhr und Dienstag (30.06.2026), 08:50 Uhr Zutritt zum Schwimmbadgelände in Krofdorf-Gleiberg. Dort drangen sie in einen Kiosk ein. Die Täter erbeuteten Bargeld und Kartoffelchips. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Gießen unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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