Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Zwillinge aus Nidda vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

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Giessen (ots)

Nidda: Zwillinge aus Nidda vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Dienstagmorgen, 30.06.2026 werden die 13-jährigen Zwillinge Jana-Marie und Lena-Sophie Belzer vermisst.

Die Zwillinge sind circa 150 cm groß, haben eine schlanke Statur und etwa schulterlange, vermutlich dunkelgefärbte Haare. Beide sind Brillenträgerinnen. Lena hat am linken Nasenflügel einen Nasenring. Zur aktuellen Bekleidung ist derzeit nichts bekannt.

Zuletzt gesehen wurden die Zwillinge am Montagabend (29.06.2026) gegen 22:00 Uhr in ihrer Wohngruppe in Wallernhausen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Büdingen (Tel.: 06042 9648-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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