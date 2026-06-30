Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Keine Beute in Bad Nauheim + Einbrecher überrascht +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Keine Beute in Bad Nauheim

Durch eine Seitentür gelangten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag (28.06.2026), 23:05 Uhr und Montag (29.06.2026), 06:30 Uhr in eine Gaststätte in der Bad Nauheimer Ludwigstraße. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke, blieben nach bisherigen Erkenntnissen jedoch ohne Beute. Außerdem versuchten Einbrecher im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 09:00 Uhr "In den Kolonnaden" in die Räume der Touristeninformation einzudringen, scheiterten mit diesem Vorhaben jedoch. Die Friedberger Kripo ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Butzbach: Einbrecher überrascht

Gegen 03:30 Uhr versuchte ein Einbrecher am Montag (29.06.2026) zunächst die Kellertür eines Einfamilienhauses im Sudetenring in Pohl-Göns aufzubrechen. Als er diese Tür nicht öffnen konnte, versuchte er durch eine Terrassentür in das Wohnhaus einzudringen. Hierbei wurde er durch den Hausbewohner überrascht. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung B 3. Beschrieben wird er als circa 185 cm - 190 cm groß und "eher jung". Der Täter trug lange Kleidung. Zeugen, denen der beschriebene Mann oder andere Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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