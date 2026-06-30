Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + In Kita eingedrungen + Bargeld und Musikbox gestohlen + Weißer Renault Kangoo flüchtet - Zeugen gesucht + Auf frischer Tat ertappt +

Giessen (ots)

Gießen: In Kita eingedrungen

Im Hölderlinweg in Wieseck drangen Unbekannte durch eine Terrassentür in eine Kindertagesstätte ein. Die Täter brachen mehrere Spinde auf und ließen Bargeld mitgehen. Der Tatzeitraum kann auf Samstag (27.06.2026), 12:00 Uhr bis Sonntag (28.06.2026), 13:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Gießener Kriminalpolizei zu melden (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: Bargeld und Musikbox gestohlen

Unbekannte verschafften sich im Laufe des vergangenen Wochenendes Zutritt zu einer Schule im Spitzwegring. Zwischen Samstag (27.06.2026), 10:00 Uhr und Montag (29.06.2026), 06:30 Uhr stiegen die Täter durch ein Fenster ein und entwendeten Bargeld sowie eine Musikbox. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Gießen unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Gießen: Weißer Renault Kangoo flüchtet - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend (25.06.2026) kam es gegen 23:20 Uhr in der Frankfurter Straße zu einer Unfallflucht. In Höhe der Hausnummer 240 touchierte ein weißer Renault Kangoo im Vorbeifahren einen weißen Renault Master, der in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Danach setzte der Kangoo, der aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Klein-Linden unterwegs war, seine Fahrt fort. Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf einen weißen Renault Kangoo mit Unfallschäden geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Gießen-Süd zu wenden (Tel.: 0641 7006-3555).

Lich: Auf frischer Tat ertappt

Gegen 13:55 Uhr klingelte am Freitagmittag (26.06.2026) ein Unbekannter an der Tür eines Einfamilienhauses im Kreuzweg. Die Hausbewohnerin öffnete die Tür jedoch nicht. Wenige Minuten später begaben sich insgesamt fünf Personen auf die Gebäuderückseite. Einem circa 16 - 17 Jahre alten Mann gelang es, eine Terrassentür zu öffnen und das Haus zu betreten. Die Hausbewohnerin traf im Wohnzimmer auf den Unbekannten, der daraufhin das Haus wieder verließ und mit seinen vier Begleitern wegrannte. Beute machte der Täter nicht. Der Jugendliche wird als schlank und mit hellem Teint beschrieben. Er trug ein Basecap, ein T-Shirt und eine kurze Hose. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder denen am Freitagnachmittag in Lich eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher aufgefallen ist, können sich telefonisch unter 0641 7006-6555 mit der Kriminalpolizei Gießen in Verbindung setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell