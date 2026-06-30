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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zwei Verletzte bei Unfallflucht - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

L3055-Schöffengrund: Zwei Verletzte bei Unfallflucht - Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei in Wetzlar sucht nach einer Verkehrsunfallflucht vom vergangenen Donnerstag, 25. Juni 2026, auf der Landesstraße 3055 nahe Oberwetz nach Zeugen. Ein 16-jähriger Rollerfahrer fuhr gegen kurz vor 15 Uhr von Griedelbach nach Oberwetz. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto auf einem Feldweg - kurz vor dem Kurvenbereich am Ortseingang von Oberwetz - unterwegs und beabsichtigte, auf die L3055 in Richtung Oberwetz abzubiegen. Den Angaben zufolge missachtete der Autofahrer dabei die Vorfahrt des Rollerfahrers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 16-Jährige seinen Roller stark ab, woraufhin er stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Sein 16-jähriger Sozius wurde dabei ebenfalls verletzt. Rettungskräfte brachten beide zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand Sachschaden. Die Ermittler der Wetzlarer Polizei fragen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Wer kann Hinweise auf die unbekannte Person am Steuer des Autos geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter (06441) 9180 bei der Polizeistation Wetzlar zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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