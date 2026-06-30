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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Auto kracht durch Schaufensterscheibe + Diebe auf Firmengelände unterwegs

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Giessen (ots)

Marburg-Cappel: Auto kracht durch Schaufensterscheibe

Heute Morgen (30. Juni) krachte ein Auto durch die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts in der Marburger Straße 100. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Ein 88-Jähriger aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf fuhr gegen 9.25 Uhr mit seinem VW-SUV auf den Kundenparkplatz des Ladengeschäfts. Aus bislang unbekannter Ursache krachte er dabei mit seinem Pkw durch die Schaufensterscheibe. Der VW kam anschließend in dem Geschäft zum Stehen. Der Autofahrer sowie seine 88-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Zwei Frauen im Alter von 45 und 52 Jahren, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Ladengeschäft aufhielten, erlitten einen Schock. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser. Die Schaufensterscheibe wurde vollständig zerstört. An dem Pkw entstand Sachschaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Angaben zur Höhe des Unfallschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Marburg-Cappel: Diebe auf Firmengelände unterwegs

Diebe durchtrennten am vergangenen Wochenende einen Zaun und verschafften sich Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "Zu den Sandbeeten". Aus einem gewaltsam geöffneten Lagerzelt entwendeten sie mehrere Kabeltrommeln sowie einen Satz Alufelgen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (27. Juni), 10.30 Uhr, und Montag (29. Juni), 9 Uhr. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 in Verbindung zu setzen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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