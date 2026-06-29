Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Tresor entwendet + Tödlicher Unfall auf Landstraße +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Tresor entwendet

Am Aliceplatz in Bad Nauheim drangen Einbrecher zwischen Sonntagabend (28.06.2026), 18:30 Uhr und Montag (29.06.2026), 04:50 Uhr in eine Bäckereifiliale ein. Die Täter entwendeten einen Tresor. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Tödlicher Unfall auf Landstraße

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am frühen Freitagabend (26.06.2026) gegen 17:55 Uhr auf der Südumgehung in Butzbach. Ein Bus war auf der L 3053 in Fahrtrichtung Waldsiedlung unterwegs. Vom parallel zur Landstraße verlaufenden Geh- und Radweg wollte ein 66-jähriger Radfahrer die Südumgehung überqueren, um in einen gegenüberliegenden Feldweg zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Bus. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Der Busfahrer sowie zwei Fahrgäste wurden vor Ort durch Rettungskräfte betreut. Ein Sachverständiger wurde zur vollständigen Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Straßensperrung konnte gegen 21:15 Uhr wieder aufgehoben werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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