Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 27.06.2026, 20:53 Uhr)

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 27.06.2026, 20:53 Uhr)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Samstag, 27.06.2026 vermissten 88-Jährigen aus Bad Vilbel wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte im Zuge intensiver Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, nur noch leblos aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich dennoch für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder des ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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