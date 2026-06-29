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Mittelhessen: GIEßEN: Drogendealer festgenommen - U-Haft

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Giessen (ots)

Gießen: Drogendealer festgenommen - U-Haft

Im Laufe der Einsatzmaßnahmen in der Gießener Innenstadt fiel Einsatzkräften immer wieder ein Mann auf. Der 25-Jährige war bereits in der Vergangenheit wegen Drogenverstößen polizeilich in Erscheinung getreten. Es verdichteten sich wiederholt Hinweise darauf, dass der Mann illegal mit Betäubungsmitteln handeln könnte. Sein Schwerpunkt lag dabei offenbar im Bereich des Lahnufers, nahe einem Altenheim. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Besonderen Aufbauorganisation ließen nicht nach, es schlossen sich weitere Kontrollen und verdeckte Maßnahmen an.

In einem gemeinsamen Einsatz mit einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit aus Lich (Hessischen Polizeipräsidium Einsatz) sowie Kräften der Gießener Schutz- und Kriminalpolizei zahlten sich die Bemühungen schließlich am Mittwoch (25.6.) aus. Der Verdacht bestätigte sich, verdeckt operierende Einsatzkräfte beobachteten vermeintliche Drogengeschäfte des 25-Jährigen. Es folgte die Festnahme, bei der weder der überraschte mutmaßliche Dealer, noch Einsatzkräfte verletzt wurden.

Ermittler stellten beim Festgenommenen rund 1.035 Gramm Marihuana sowie 8.100 Euro Bargeld sicher. Dieses stammt mutmaßlich aus Drogengeschäften.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten Ermittler den 25-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, am nächsten Tag einem Haftrichter am Gießener Amtsgericht vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen.

Der jamaikanische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Pierre Gath, Pressesprecher

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