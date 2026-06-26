Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Blitzeinbruch in Handyladen

Giessen (ots)

Lich: Blitzeinbruch in Handyladen

Unbekannte drangen heute früh in einen Handyladen ein. Mehrere Zeugen meldeten die Einbrecher der Polizei, als sie gegen kurz nach 3 Uhr laut hörbar eine Scheibe des Geschäfts in der Braugasse zerstörten. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Mobiltelefone und flüchteten kurz nach der Tat in einem weißen Kleinwagen der Marke Seat. Am Fluchtfahrzeug befanden sich gestohlene Bochumer Kennzeichen. Die genaue Schadenshöhe muss noch beziffert werden. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge waren mindestens drei Personen am Einbruch beteiligt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Einbruch bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität und dem Aufenthaltsort der Flüchtigen machen? Sind Personen oder der weiße Seat mit BO-Kennzeichen im Umfeld aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

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