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Mittelhessen: MITTELHESSEN: Augen auf bei Urlaubsschnäppchen - Polizeipräsidium Mittelhessen gibt Tipps zur sicheren Onlinebuchung

Mittelhessen: MITTELHESSEN: Augen auf bei Urlaubsschnäppchen - Polizeipräsidium Mittelhessen gibt Tipps zur sicheren Onlinebuchung
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Giessen (ots)

Mittelhessen: Augen auf bei Urlaubsschnäppchen - Polizeipräsidium Mittelhessen gibt Tipps zur sicheren Onlinebuchung

Ferienzeit ist Urlaubszeit! Während die einen bereits vor Monaten ihre Urlaubsreise geplant und gebucht haben, entscheiden andere erst kurzfristig über ihre Destination in der kommenden Reisesaison. Betrüger haben allerdings auch dieses Feld für sich entdeckt und versuchen die Erholungssuchenden um ihr Geld zu bringen. Ob Kurzentschlossene oder Last-Minute-Schnäppchenjäger - auf bestimmte Punkte und Anzeichen sollte bei Onlinebuchungen geachtet werden, um nicht auf falsche Anbieter und ebenso falsche Angebote hereinzufallen. Das Polizeipräsidium Mittelhessen gibt Tipps, um nicht getäuscht zu werden.

   -	Vergleichen Sie Angebote! Angebote, die "zu" günstig sind, 
können Anzeichen für ein Fake-Angebot sein. Dabei spielen die 
Aufmachung und Gestaltung des Angebots weniger eine Rolle. Täter 
nutzen dazu gerne auch KI, um ihre Angebote möglichst authentisch und
professionell wirken zu lassen. Eine Unterscheidung zu seriösen 
Anbietern fällt hier schwer.
   -	Vorsicht, wenn "Vorkasse" die einzige Bezahlart ist! Das 
Bezahlen per Vorkasse ist, wie bei anderen Fakeshops für Waren auch, 
eine beliebte Methode, um "das schnelle Geld" zu machen. Die Betrüger
verlangen häufig den gesamten Preis im Voraus. Ist das Geld auf diese
Art einmal überwiesen, ist es jedoch unwiederbringlich weg! Besser 
ist es, per Lastschrift oder mit Kreditkarte zu bezahlen. Ist 
"Vorkasse" die einzige Zahlungsoption, könnte dies ein Hinweis auf 
eine Betrugsseite sein.
   -	Prüfen Sie vor der Buchung über Online-Portale das Impressum des
Anbieters! Überprüfen Sie die Angaben zu Firmensitz und Steuernummer.
Betrüger kopieren häufig Kontaktadressen von seriösen Impressen.
   -	Achten Sie auf verschlüsselte Verbindungen (https://) bei den 
Onlinebuchungen!

Haben Sie sich für den Abschluss einer Reise entschieden, erhalten Sie die Bestätigung Ihrer Buchung zumeist per E-Mail. Auch hier ist Vorsicht geboten, denn Betrüger können sich mitunter Zugang zu tatsächlichen Reisedaten verschaffen. Anschließend werden Sie von den Gaunern angeschrieben und aufgefordert dringend Ihre Daten erneut zu bestätigen. Bei diesen Nachrichten handelt es sich jedoch um Phishing-Mails. Hier sind einige Hinweise der Polizei, um sich davor zu schützen, von solchen Mails getäuscht zu werden:

   -	Überprüfen Sie die Absenderadresse: Phishing-Mails können eine 
gefälschte Absenderadresse haben, die ähnlich wie die des 
Reiseanbieters aussieht, aber nicht identisch ist. Achten Sie daher 
auf kleine Abweichungen in der Schreibweise oder auf ungewöhnliche 
Zeichen.
   -	Achten Sie auf Druck und Eile: Mit Phishing-Mails wird oft 
versucht, ein Gefühl von Eile oder Dringlichkeit zu erzeugen, um Sie 
zu einer schnellen Entscheidung zu bewegen. Seien Sie misstrauisch, 
wenn in einer E-Mail gesagt wird, dass Sie sofort handeln müssen, um 
Ihre Reisebuchung zu sichern oder zu bestätigen.
   -	Überprüfen Sie die E-Mail-Inhalte: Phishing-Mails können 
grammatische Fehler, ungewöhnliche Formulierungen oder einen 
allgemein unprofessionellen Ton aufweisen. Seriöse Reiseanbieter 
verwenden in der Regel professionelle Sprache und korrekte Grammatik.
   -	Kontaktieren Sie den Reiseanbieter direkt: Wenn Sie eine E-Mail 
erhalten, in der Sie aufgefordert werden, sensible Informationen zu 
bestätigen oder einzugeben, kontaktieren Sie den Reiseanbieter direkt
über die offizielle Website, eine vertrauenswürdige Telefonnummer 
oder eine bekannte E-Mail-Adresse. Lassen Sie sich dort bestätigen, 
ob die E-Mail echt und ob tatsächlich eine Aktion erforderlich ist.
   -	Verwenden Sie starke Passwörter und 
Zwei-Faktor-Authentifizierung: Schützen Sie Ihre Online-Konten mit 
starken, einzigartigen Passwörtern und aktivieren Sie die 
Zwei-Faktor-Authentifizierung, um das Risiko eines unbefugten 
Zugriffs zu minimieren.
   -	Halten Sie Ihre Geräte und Software aktuell: Stellen Sie sicher,
dass Ihr Betriebssystem, Ihr Browser und Ihre Sicherheitssoftware auf
dem neuesten Stand sind, um vor den neuesten Bedrohungen geschützt zu
sein.

Diese genannten Vorsichtsmaßnahmen können das Risiko, Opfer einer Phishing-Mail zu werden, erheblich reduzieren und Ihre persönlichen sowie finanziellen Informationen besser schützen. Für Fragen zu diesem Thema steht der Fachberater für den Bereich der Cybercrimeprävention im Polizeipräsidium Mittelhessen, Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser, gerne zur Verfügung. Erreichbar ist er unter Tel.: 0641 7006-2942 oder unter Praevention.PPMH@polizei.hessen.de. Außerdem sind weitere nützliche Hinweise unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-betrug-bei-der-urlaubsbuchung/ zu finden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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