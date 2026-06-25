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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Große Nachfrage bei Aktion "Safe Holiday" des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau

Giessen (ots)

Butzbach: Große Nachfrage bei Aktion "Safe Holiday" des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau

Auch in diesem Jahr bot der Regionale Verkehrsdienst Wetterau die kostenfreie Service-Aktion "Safe Holiday" an, um die Nutzer von Wohnmobilen und Wohnwagen für die Gefahren und Besonderheiten bei Nutzung dieser Fahrzeuge zu sensibilisieren. Am Samstag, 13.06.2026 veranstalteten die Wetterauer Verkehrsexperten die diesjährige Auflage im Polizeizentrum Butzbach. Bereits kurz nach Bekanntmachung der Aktion meldeten sich viele Interessierte beim Verkehrsdienst und sicherten sich einen Termin. Schnell waren alle Zeitfenster vergeben. Dabei wurde dieses hessenweit einmalige Angebot auch über die Wetterauer Kreisgrenzen hinaus angenommen. So machten sich Wohnmobil- und Wohnwagenbesitzer auch aus dem Kreis Gießen, dem Lahn-Dill-Kreis, aus Südhessen und sogar aus Rheinland-Pfalz sowie Nordrhein-Westfalen auf den Weg nach Butzbach. Termine wurden halbstündlich vergeben. Wichtige Voraussetzung war, dass die Fahrzeuge "reisefertig" beladen vorgeführt wurden, sodass eine Achsverwiegung mittels einer Radlastwaage und eine Stützlastbestimmung mittels Stützlastwaage unter realen Bedingungen erfolgen konnten. Bei dem ein oder anderen Campingfreund bestand im Vorfeld eine gewisse Unsicherheit, ob das Gefährt ordnungsgemäß beladen ist und bei vergangenen Reisen auch immer war. Zudem nahmen die Beamten die Ladungssicherung, den Zustand der Reifen und das Vorhandensein der erforderlichen Fahrerlaubnis für bestimmte Fahrzeugkombinationen mit Anhängern unter die Lupe. Die Verkehrsspezialisten der Polizei gaben zahlreiche nützliche Tipps. Daraus entwickelten sich in vielen Fällen angeregte Unterhaltungen, bei denen sich die Polizisten viel Zeit nahmen und sämtliche Fragen beantworteten. Bei den meisten vorgeführten Wohnmobilen und Wohnwagengespannen hatte der Wetterauer Verkehrsdienst nichts zu beanstanden. Nur selten war eine erhöhte Stützlast festzustellen. Aber auch in diesen Fällen reichte eine einfache Umladung aus, um die Stützlast zu regulieren, sodass einer ordnungsgemäßen und vor allem sicheren Fahrt in den Urlaub nichts mehr im Wege stand. Die Veranstaltung als solche sowie insbesondere die Art der Durchführung des Regionalen Verkehrsdienstes rief bei allen Teilnehmern ausschließlich positive Reaktionen hervor.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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