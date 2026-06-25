Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbrecher in Apotheke überrascht + Jugendliche flüchten auf Roller - Festnahme

Giessen (ots)

Gießen: Einbrecher in Apotheke überrascht

Zwei Unbekannte wollten heute früh in eine Wiesecker Apotheke eindringen. Um 4.26 Uhr hörte eine Zeugin verdächtige Geräusche in der Gießener Straße. Sie sah nach und bemerkte, dass zwei Kriminelle mit größerem Kraftaufwand eine Scheibe der Apotheke zerstört hatten. Die Einbrecher waren im Begriff, in die Räume einzusteigen. Als die beiden wahrnahmen, dass sie bemerkt wurden, flüchteten sie sofort. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die Flüchtigen wurden als zwei sehr schlanke, junge Männer beschrieben. Beide trugen Kapuzenpullover (einer der Pullover war grün, der andere schwarz).

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Rabenau: Jugendliche flüchten auf Roller - Festnahme

Einer Streife der Grünberger Polizei fiel gestern gegen 23 Uhr in Londorf ein Roller auf, der mit zwei Jugendlichen besetzt war. Als der Rollerfahrer den hinter ihm fahrenden Streifenwagen in der Marburger Straße bemerkte, gab er sofort Gas und flüchtete. Die Streife fuhr dem Roller nach. Die Fahrt führte durch ein Wohngebiet rund um die Straßen Sälzerstraße, Fröbelstraße und Marburger Straße. Im Bereich der Wallstraße fuhr die Streife an dem Roller vorbei und blockierte die weitere Flucht. Fahrer und Sozius rannten daraufhin davon. Den Fahrer, einen 15-Jährigen, holten die Beamten ein und nahmen ihn fest. Passanten unterstützen die Polizei kurz bei der Verfolgung des Mitfahrers, dieser entkam jedoch. Es wurde niemand verletzt.

Im Verlauf der Kontrolle des Rollerfahrers erhärtete sich der Verdacht, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Er musste mit zur Dienststelle. Nachdem ihm ein Arzt dort Blut entnahm, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 15-Jährigen ein. Warum er davon fuhr ist, ebenso wie die Identität seines geflüchteten Mitfahrers, Gegenstand der laufenden Ermittlungen .

Hinweise in diesem Kontext nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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