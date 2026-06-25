Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbrecher gehen leer aus + geparkter Cupra beschädigt und aufgebrochen

Giessen (ots)

Steffenberg: Einbrecher gehen leer aus

In der Nacht zu Donnerstag (25. Juni) hatten es Einbrecher auf einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Kaufpark Steffenberg" in Niedereisenhausen abgesehen. Gegen 2.30 Uhr verschafften sich die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt und durchsuchten mehrere Büroräume nach Wertgegenständen. Sie entkamen unbemerkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Einbrecher keine Beute. Die Einbruchschäden werden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Marburger Kripo sucht Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden bei der Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 entgegengenommen.

Marburg: Geparkter Cupra beschädigt und aufgebrochen

Unbekannte machten sich zwischen Dienstag (23. Juni), 17.30 Uhr, und Mittwoch (24. Juni), 7.30 Uhr, an einem grauen Cupra zu schaffen. Dieser stand auf dem Parkplatz eines Schwimmbads in der Sommerbadstraße. Die Täter beschädigten die Frontscheibe des Autos sowie schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein. Anschließend durchwühlten sie den Fahrzeuginnenraum auf der Suche nach Beute. Fündig wurden sie jedoch nicht. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich telefonisch unter (06421) 4060 bei der Polizei in Marburg zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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