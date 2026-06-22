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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Polizei sucht Zeugen nach versuchten Brandstiftungen

Giessen (ots)

Wetzlar: Polizei sucht Zeugen nach versuchten Brandstiftungen

In Wetzlar kam es in der Nacht zu Sonntag (21.06.2026) zu zwei Fällen versuchter Brandstiftung. Gegen 03:00 Uhr warf ein bislang Unbekannter einen brennenden Gegenstand gegen eine Tür eines Restaurants in der Frankfurter Straße. Nach ersten Erkenntnissen erlosch das Feuer von selbst. Kurz vor 04:00 Uhr kam es zu einem gleichgelagerten Vorfall bei einem Restaurant in der Volpertshäuser Straße. Auch hier erlosch das Feuer gemäß ersten Ermittlungen eigenständig. Verletzt wurde bei beiden Taten niemand. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 5.000 EUR geschätzt. In beiden Fällen fiel ein circa 175 cm großer Mann mit dunklerem Teint, kräftiger Statur und schwarzem Vollbart auf. Dieser trug ein schwarzes Basecap, ein dunkles T-Shirt und eine dunkle lange Jogginghose sowie schwarze Schuhe. Außerdem führte er eine Tüte mit sich. Zeugen, die eine der Taten beobachtet haben oder denen die beschriebene Person in der Nacht zu Sonntag in Wetzlar aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Wetzlarer Kripo unter Tel.: 06441 9180 zu melden. Ob ein Zusammenhang zum Brand eines Restaurants in der Straße "Stoppelberger Hohl" in der Vorwoche besteht, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Wetzlar werden in enger Abstimmung mit dem Hessischen Landeskriminalamt geführt und dauern an.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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