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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Wie im echten Leben: Schulpraktikum bei der Polizei Wetterau

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Wie im echten Leben: Schulpraktikum bei der Polizei Wetterau
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Giessen (ots)

Wetteraukreis: Wie im echten Leben: Schulpraktikum bei der Polizei Wetterau

Die Polizei in der Wetterau bietet Oberstufenpraktika an! In zwei abwechslungsreichen Wochen lernen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 - 13 die Arbeit der Polizei kennen. Dabei erfahren sie, wie die Kripo Fälle ermittelt und Spuren sichert, wie Polizeihunde trainiert werden, und begleiten die Kolleginnen und Kollegen auf Streife.

Wer im kommenden Schuljahr 2026/27 ein zweiwöchiges Praktikum zu absolvieren hat und die Oberstufe einer Schule im Wetteraukreis besucht, sollte sich schnell noch bewerben. Der Annahmeschluss ist bereits am 17. Juli 2026!

Die Bewerbung sollte folgendes enthalten:

   -	ein Motivationsschreiben
   -	einen tabellarischen Lebenslauf und
   -	eine Kopie des letzten Zeugnisses

Sie kann per Mail an Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de gesandt werden. Die Einstellungsberaterin Corina Weisbrod steht darüber hinaus, für Fragen rund um das Thema Praktikum und Polizeiberuf zur Verfügung (Tel.: 06033 7043-4343).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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