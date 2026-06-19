Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: "Cops im Dialog" an der Ernst-Ludwig-Schule in Bad Nauheim - Offener Austausch fördert Respekt, Verständnis und gesellschaftlichen Zusammenhalt

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Bad Nauheim: "Cops im Dialog" an der Ernst-Ludwig-Schule in Bad Nauheim - Offener Austausch fördert Respekt, Verständnis und gesellschaftlichen Zusammenhalt

Respektlosigkeit, Anfeindungen und sogar tätliche Angriffe gegenüber Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und weiteren Einsatzkräften haben in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen. Besonders besorgniserregend ist dabei, dass jene Menschen, die anderen helfen, Leben retten und sich für das Gemeinwohl einsetzen, zunehmend Ziel von Beleidigungen, Bedrohungen und Übergriffen werden.

Diese Entwicklung steht im Widerspruch zu den Grundwerten eines respektvollen und demokratischen Miteinanders. Genau an diesem Punkt setzt die hessenweite Respektkampagne "Cops im Dialog" an. Ziel der Initiative ist es, frühzeitig mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, Verständnis für die Arbeit der Einsatzkräfte zu schaffen, Vorurteile abzubauen und die Bedeutung von Respekt, Wertschätzung und gesellschaftlicher Verantwortung zu vermitteln.

Im Rahmen dieser Kampagne fand am 16. Juni 2026 an der Ernst-Ludwig-Schule in Bad Nauheim eine Dialogveranstaltung mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 10 statt. Von der dritten bis zur sechsten Unterrichtsstunde nutzten die etwa 130 Jugendlichen die Gelegenheit, mit Vertreterinnen und Vertretern der Polizei in den direkten Austausch zu treten.

Stellvertretend für den Leiter der Polizeidirektion Wetterau, Thorsten Fleischer, nahm Philipp Nowotny als Mitglied der Führungsgruppe der Wetterauer Polizeidirektion an der Veranstaltung teil. Organisiert wurde die Veranstaltung von Opferschutzkoordinatorin Judith Pollesch und Jugendkoordinator Wolfgang Schulz. Besonders bereichert wurde der Dialog durch den Schutzmann vor Ort für Bad Nauheim, Bernd Büthe, sowie eine junge Streifenbeamtin der Polizeistation Friedberg, Katrin Ockenfels. Beide konnten den Schülerinnen und Schülern anschaulich aus dem Einsatzgeschehen und ihrem Berufsalltag berichten. Alle zuvor benannten Polizeibeamtinnen und -beamte standen den Jugendlichen Rede und Antwort und gewährten authentische Einblicke in ihre tägliche Arbeit.

Die Veranstaltung war geprägt von einer ausgesprochen offenen, vertrauensvollen und wertschätzenden Atmosphäre. Die Schülerinnen und Schüler beteiligten sich mit großem Interesse, bemerkenswerter Offenheit und hoher Reflexionsfähigkeit an den Gesprächen. Sie brachten eigene Erfahrungen ein, stellten kritische Fragen und nutzten die Gelegenheit, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen. Auch hier wurde deutlich, wie wichtig persönliche Begegnungen und offene Gespräche für den Abbau von Vorurteilen und die Förderung gegenseitigen Verständnisses sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell