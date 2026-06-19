Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Goldkette durch Trickdiebe gestohlen - Präventionstipps der Polizei + Audi ausgewichen und gegen Leitpfosten gefahren - Zeugen gesucht +

Giessen (ots)

Schöffengrund: Goldkette durch Trickdiebe gestohlen - Präventionstipps der Polizei

Trickdiebe schlugen am Donnerstagnachmittag (18.06.2026) in Schwalbach zu, als sie eine Halskette einer Frau aus Schöffengrund stahlen. Gegen 17:25 Uhr hielt ein silberfarbener Audi in der Steinstraße in Höhe der Dame an. Die Insassen des Audis sprachen die Frau an und riefen sie zu sich. Die Beifahrerin wollte der Dame einen Ring verkaufen, was diese jedoch ablehnte. Danach legte die Unbekannte der Frau eine Kette um den Hals und umarmte sie. Als sich die Frau aus Schöffengrund aus der Umarmung gelöst hatte, fuhr der Audi in Richtung "Siebendeller Ring" davon. Danach bemerkte die Frau, dass ihre Goldkette fehlte und durch eine billige Kette ersetzt worden war. Bei dem Pkw habe es sich um einen silberfarbenen Audi 80 oder 100 gehandelt. Auf dem Kennzeichenschild sei ein kleines "B" gewesen. Im Fahrzeug saßen zwei Männer und eine Frau. Diese wird als 40 - 45 Jahre alt, klein, maximal 160 cm, und sehr dick beschrieben. Sie hatte lange braune Haare und einen dunklen Teint. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist der silberfarbene Audi aufgefallen? Wer kann Hinweise auf die Insassen des Fahrzeugs geben? Zeugen können sich telefonisch unter 06441 9180 an die Kripo in Wetzlar wenden. Die Polizei rät generell, um sich vor Trick- und Taschendieben zu schützen, nach Möglichkeit Distanz zu Fremden zu wahren. Lassen Sie Annäherungsversuche, wie Umarmungen oder auch aufdringliches Händeschütteln oder Festhalten nicht zu. Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Ihnen auf der Straße Schmuck zur Anprobe umlegen wollen. Sollten Ihnen die Unbekannten Hilfe beim Anlegen von Schmuck anbieten, lehnen Sie diese höflich aber bestimmt ab. Machen Sie auf sich aufmerksam, wenn Sie bedrängt werden. Sprechen Sie Passanten an und bitten Sie um Hilfe. Wenden Sie sich außerdem umgehend an die Polizei - auch unter dem Notruf 110. Für weitere Informationen zu diesem Thema steht Ihnen die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle im Lahn-Dill-Kreis zur Verfügung (Tel.: 02771 907-122), die insbesondere im Rahmen der hessenweiten Kampagne "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch" regelmäßig über entsprechende Themen informiert. Nützliche Informationen erhalten Sie zudem unter www.polizei-beratung.de.

Herborn: Audi ausgewichen und gegen Leitpfosten gefahren - Zeugen gesucht

Am späten Donnerstagnachmittag (18.06.2026) gegen 17:35 Uhr befuhr eine 18-Jährige aus Greifenstein mit ihrem grauen Peugeot 206 die L 3046 aus Herborn kommend in Fahrtrichtung Merkenbach. Auf einem Steigungsstück kam ihr ein weißer Audi Kombi entgegen. Dieser geriet auf die Gegenfahrbahn, sodass die Peugeot-Fahrerin nach rechts ausweichen musste. Hierbei stieß das Fahrzeug mit einem Leitpfosten zusammen. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Autos kam es nicht. Der Audi setzte seine Fahrt in Richtung Herborn fort. Am Steuer des weißen Kombis saß ein Mann mit rundem Gesicht und Sonnenbrille. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den weißen Audi Kombi oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Herborn zu melden (Tel.: 02772 47050).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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