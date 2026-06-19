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Mittelhessen: MITTELHESSEN: Lüften mit Bedacht - Polizei gibt Tipps zum Schutz vor ungebetenen Gästen - Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch

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Giessen (ots)

Mittelhessen: Lüften mit Bedacht - Polizei gibt Tipps zum Schutz vor ungebetenen Gästen

Die erste große Hitzewelle ist nun auch in Mittelhessen angekommen. Kurz vor dem Start der Sommerferien steigen die Temperaturen von Tag zu Tag weiter. Tagsüber ist die Luft teils drückend und schwül. Wohnungen und Häuser heizen sich im Laufe eines Tages auf. Oftmals unterscheiden sich dann die Temperaturen im Inneren kaum noch von der Hitze im Freien. Die Möglichkeiten zu lüften und herunterzukühlen bieten sich in den späten Abendstunden, am frühen Morgen und vor allem in der Nacht. So weit, so klar und auch nachvollziehbar. Bedenken sollte man dabei jedoch, dass sich ungebetenen Gästen hierbei eine günstige Gelegenheit bietet, ohne größeren Aufwand und dadurch auch unbemerkt einzusteigen. Im Rahmen der hessenweiten Kampagne "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch" empfiehlt das Polizeipräsidium Mittelhessen daher, genau zu überlegen, welche Fenster nachts und welche gegebenenfalls erst am Morgen, wenn man sich im selben Raum aufhält, zum Lüften geöffnet werden.

Offenstehende Fenster oder gar Terrassentüren im Erdgeschoss oder Hochparterre sind willkommene Einladungen für Diebe. Ein Fliegengitter, Jalousien oder auch Rollläden können ein Eindringen durch ein geöffnetes Fenster zwar erschweren, halten die Täter aber nicht von ihrer Tatbegehung ab. Auch in oberen Stockwerken sollte genau geprüft werden, welche Fenster oder Balkontüren nachts geöffnet bleiben. Vordächer, Rankgitter, Carports, Terrassenüberdachungen oder Wintergärten, aber auch Fallrohre und Treppengeländer können als Steighilfe genutzt werden. Außerdem können sich die Langfinger Mülltonnen, eine im Garten liegende Leiter oder den an der Hauswand aufgeschichteten Brennholzstapel zunutze machen. Öffnen Sie also, wenn Sie nachts lüften wollen, nur die Fenster und Türen, an die man von außen nicht herankommt.

Zum besseren Schutz vor Diebstahl und Einbruch bietet das Polizeipräsidium Mittelhessen in allen vier Landkreisen (Kreis Gießen, Lahn-Dill-Kreis, Kreis Marburg-Biedenkopf, Wetteraukreis) kostenlose kriminalpolizeiliche Beratungen an. Die Erreichbarkeiten der Beratungsstellen in den jeweiligen Landkreisen finden Sie unter: https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-im-polizeipraesidium-mittelhessen.

Die Tipps der Polizei zum Lüften mit Bedacht zusammengefasst:

- Überlegen Sie beim Lüften, an welche Fenster oder Türen man von außen nicht herankommt!

- Lassen Sie keine Werkzeuge oder Steighilfen, wie zum Beispiel Leitern, im Außenbereich ihres Grundstücks liegen!

- Schließen Sie Türen und Fenster, wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch, wenn es nur für kurze Zeit ist!

- Jalousien, Rollläden oder Fliegenschutzgitter sind kein Einbruchschutz!

- Auch ein gekipptes Fenster, ist ein offenes Fenster!

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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