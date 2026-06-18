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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Trickdiebe erbeuten Bargeld + Bauzaun gestohlen +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Trickdiebe erbeuten Bargeld

Gegen 12:30 Uhr klingelte ein Unbekannter am Mittwoch (17.06.2026) an der Tür eines Wohnhauses im Bad Vilbeler Ostpreußenweg. Er gab sich als Mitarbeiter eines Energieversorgers aus, der die Heizung kontrollieren müsse. Als der Hausbewohner den Mann in den Keller führte, betrat ein Komplize des Unbekannten zunächst unbemerkt das Haus und entwendete knapp 500 EUR Bargeld. Der Bewohner bemerkte kurze Zeit später die zweite Person, woraufhin er beide Männer des Hauses verwies. Das Fehlen des Bargelds fiel erst kurze Zeit später auf. Der Mann, der vorgab, die Heizung zu kontrollieren, wird als etwa 40 Jahre alt und circa 185 cm - 190 cm groß beschrieben. Er trug eine gelbe Weste. Sein Komplize war schwarz gekleidet und hatte zudem ebenfalls eine gelbe Weste an. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen die beiden beschriebenen Männer mit gelben Westen am Mittwochmittag in Bad Vilbel aufgefallen sind, um Hinweise (Tel.: 06031 6010). In solchen oder ähnlich gelagerten Fällen empfiehlt die Polizei: Versichern Sie sich, ob die fremde Person tatsächlich von den Stadt-, Elektrizitäts- oder Wasserwerken kommt, bevor Sie die Person ins Haus lassen. Lassen Sie sich einen Dienstausweis zeigen und rufen Sie bei dem angeblichen Arbeitgeber an. Die Person soll solange vor dem Haus warten. Suchen Sie sich dazu selbst die Telefonnummer heraus. Ziehen Sie Vertrauenspersonen, wie Angehörige, Freunde oder Nachbarn, hinzu. Bestellen Sie die Person, wenn Sie sich unsicher sein sollten, zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Vergewissern Sie sich, sollten Sie die Person bereits ins Haus gelassen haben, dass die Eingangstür ordnungsgemäß geschlossen ist. So verhindern Sie, dass ein Komplize unbemerkt das Haus oder die Wohnung betreten kann. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, auch über den Notruf 110.

Nidda: Bauzaun gestohlen

Am Hintereingang des Thermalbades in der Kurallee in Bad Salzhausen stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, (10.06.2026), 07:00 Uhr und Freitag, (12.06.2026), 09:00 Uhr zwei Bauzaunelemente. Die Büdinger Polizei bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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