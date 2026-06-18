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Mittelhessen: Hüttenberg: 14-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise
Giessen (ots)
Hüttenberg: 14-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise
Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des 14-jährigen Jannik M. aus Hüttenberg. Der Vermisste wurde letztmalig am 16.6. gegen 21 Uhr in Hüttenberg gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.
Jannik ist 175 cm groß, schlank und hat hellblonde Haare. Er trug zuletzt eine graue Jogginghose und ein dunkles Oberteil.
Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zum Antreffen des Vermissten geführt. Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat Jannik seit 16.6. gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben?
Hinweise nimmt die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Pierre Gath, Pressesprecher
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