PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Hüttenberg: 14-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Mittelhessen: Hüttenberg: 14-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download

Giessen (ots)

Hüttenberg: 14-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des 14-jährigen Jannik M. aus Hüttenberg. Der Vermisste wurde letztmalig am 16.6. gegen 21 Uhr in Hüttenberg gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Jannik ist 175 cm groß, schlank und hat hellblonde Haare. Er trug zuletzt eine graue Jogginghose und ein dunkles Oberteil.

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zum Antreffen des Vermissten geführt. Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat Jannik seit 16.6. gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren