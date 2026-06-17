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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Gartenzaun beschädigt und geflüchtet
Giessen (ots)
Wetzlar: Gartenzaun beschädigt und geflüchtet
In der Straße "Franzenburg" stieß im Zeitraum von Mittwoch (10.06.2026), 21:00 Uhr bis Donnerstag (11.06.2026), 18:00 Uhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Grundstückszaun. Dieser wurde hierbei beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen (Tel.: 06441 9180).
Tobias Schwarz, Pressesprecher
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