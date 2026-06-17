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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Gartenzaun beschädigt und geflüchtet

Giessen (ots)

Wetzlar: Gartenzaun beschädigt und geflüchtet

In der Straße "Franzenburg" stieß im Zeitraum von Mittwoch (10.06.2026), 21:00 Uhr bis Donnerstag (11.06.2026), 18:00 Uhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Grundstückszaun. Dieser wurde hierbei beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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