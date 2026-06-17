Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Blitz-Einbruch in Tankstelle - Täter gehen leer aus + In Gaststätte eingedrungen + Einbruch am Nachmittag + Kupferkabel gestohlen +

Giessen (ots)

Echzell: Blitz-Einbruch in Tankstelle - Täter gehen leer aus

In der Nacht zu Sonntag (14.06.2026) brachen vier Unbekannte gegen 02:50 Uhr die Zugangstür einer Tankstelle in der Hauptstraße auf. Die Täter versuchten einen Tresor zu öffnen, scheiterten mit ihrem Vorhaben jedoch und blieben ohne Beute. Nach drei Minuten flüchteten die Einbrecher bereits wieder mit einem grauen VW Golf. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder denen ein grauer VW Golf aufgefallen ist, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Karben: In Gaststätte eingedrungen

Im Zeitraum von Montag (15.06.2026), 16:00 Uhr bis Dienstag (16.06.2026), 07:15 Uhr drangen Einbrecher in eine Gaststätte in der Obergasse in Rendel ein. Dort machten sich die Täter auf Beutesuche. Sie ließen Bargeld mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) in Verbindung zu setzen.

Münzenberg: Einbruch am Nachmittag

Einbrecher verschafften sich am Samstag (13.06.2026) zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Gebrüder-Grimm-Straße in Gambach. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus und erbeuteten dabei Bargeld und Schmuck. Im Zuge ihrer Ermittlungen fragt die Kriminalpolizei: Wem sind am Samstag in Gambach verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Nidda: Kupferkabel gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag (15.06.2026) auf Dienstag (16.06.2026) auf einer Baustelle in der Roland-Krug-Straße in Nidda unter anderem Kupferkabel und Baustellenbeleuchtung im Wert von circa 8.000 EUR. Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Büdingen zu melden (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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