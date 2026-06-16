Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Haiger: Fremdenfeindliche Beleidigung und Bedrohung - Polizei sucht Zeugen

Giessen (ots)

(bs) Am 13.06.2026 gegen 21 Uhr bedrohte und beleidigte ein bislang unbekannter Mann eine 24-jährige Frau auf dem Gehweg der Ringstraße in Haiger. Er verfolgte die Frau zu Fuß und beleidigte sie mit fremdenfeindlichen Begriffen. Das Opfer flüchtete in eine Menschenmenge, woraufhin sich der Täter in unbekannte Richtung entfernte.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und verhetzenden Beleidigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer +49 2771 907-0 zu melden.

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