Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Marburg: Schüsse auf Restaurant - niemand verletzt - Polizei sucht Zeugen

Giessen (ots)

Ein Unbekannter gab mehrere Schüsse auf ein Restaurant in Marburg ab. Das Restaurant war zum Tatzeitpunkt geschlossen, Menschen befanden sich nicht im Gebäude, es wurde niemand verletzt. Die Tat wurde erst im Nachgang bemerkt, der Schütze entkam unbemerkt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gab ein Unbekannter am Sonntagabend (14.6.) von einem rückwärtigen Parkplatz gegen 23.15 Uhr Schüsse auf das Gebäude ab. Projektile trafen ein Fenster und den Wintergarten des Restaurants in der Frauenbergstraße. Die Schadenshöhe muss noch beziffert werden.

Die Hintergründe und ein mögliches Motiv sind unklar. Die Ermittlungen der Marburger Kriminalpolizei werden in Absprache mit dem Hessischen Landeskriminalamt geführt.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Frauenbergstraße aufgefallen? Wer kann Angaben zu den möglichen Hintergründen machen?

Hinweise nimmt die Polizei Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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