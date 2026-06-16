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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Nächtlicher Angriff in der Oberstadt + Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe - Jüdischer Friedhof

Giessen (ots)

Marburg: Nächtlicher Angriff in der Oberstadt

(bs) Am 13.06.2026 zwischen 3:00 Uhr und 3:30 Uhr geriet ein 25-jähriger Mann mit drei bisher unbekannten Männern in der Reitgasse in einen Streit. Im Verlauf des Streits griffen die Männer den Mann körperlich an. Ein Angreifer setzte währenddessen einen spitzen Gegenstand ein und verletzte das Opfer im Bereich des Oberkörpers. Das Opfer konnte im Krankenhaus behandelt und anschließend entlassen werden.

Der genaue Tatablauf ist noch unklar, daher bittet die Polizei um Mithilfe: Wer hat den Streit und den Angriff gesehen oder eine Auseinandersetzung gehört? Wer kann grundsätzlich Angaben zum Tathergang machen?

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln aktuell wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg (06421-406-0) entgegen.

Breidenbach: Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe - Jüdischer Friedhof

(bs) Am 14.06.2026 gegen 16:30 Uhr kam es am Jüdischen Friedhof in Breidenbach zu einer Sachbeschädigung sowie einer Störung der Totenruhe.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten drei bislang unbekannte Jugendliche unter Verwendung von Werkzeug, den am Eingangstor angebrachten Davidstern zu entfernen. Als eine vorbeifahrende Radfahrerin auf die Tatverdächtigen aufmerksam wurde, brachen diese ihr Vorhaben ab und entfernten sich anschließend unerkannt mit Motorrollern in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Bereich des Jüdischen Friedhofs verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zur Identität der Jugendlichen machen oder deren Beschreibung mitteilen? Wer hat möglicherweise Kennzeichen der benutzten Motorroller gesehen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461-9295-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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