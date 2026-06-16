Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Wetzlar: Brand eines Restaurants - keine Verletzten - Brandursache unklar

Giessen (ots)

Am 16.06.2026 geriet gegen 2:00 Uhr ein Restaurant in der Straße Stoppelberger Hohl in Brand. Während der Brandlöschung durch die Feuerwehr leitete die Polizei den Verkehr um. Das THW sicherte nach erfolgter Löschung das Gebäude. Im Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen, sodass niemand verletzt wurde. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf etwa 1.000.000 Euro.

Die Ursache des Brandes ist unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen, eine Begehung des Brandortes war bislang noch nicht möglich. Weiterführende Erkenntnisse werden daher frühestens Ende der Woche erwartet.(BS)

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