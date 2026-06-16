PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Wetzlar: Brand eines Restaurants - keine Verletzten - Brandursache unklar

Giessen (ots)

Am 16.06.2026 geriet gegen 2:00 Uhr ein Restaurant in der Straße Stoppelberger Hohl in Brand. Während der Brandlöschung durch die Feuerwehr leitete die Polizei den Verkehr um. Das THW sicherte nach erfolgter Löschung das Gebäude. Im Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen, sodass niemand verletzt wurde. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf etwa 1.000.000 Euro.

Die Ursache des Brandes ist unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen, eine Begehung des Brandortes war bislang noch nicht möglich. Weiterführende Erkenntnisse werden daher frühestens Ende der Woche erwartet.(BS)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren