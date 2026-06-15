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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Sexuelle Belästigung in Linienbus - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Marburg: Sexuelle Belästigung in Linienbus

Eine 16-jährige Jugendliche stieg am Freitag, den 12.06.2026 gegen 18.30 Uhr in die Buslinie 1 vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt. Während der Fahrt belästigte sie ein Mann sexuell und berührte sie unsittlich mit seiner rechten Hand. Die Jugendliche versuchte dies zu verhindern und verließ am Schlossbergcenter den Bus. Der Mann stieg am Rudolphsplatz aus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen dieser Belästigung. Gesucht wird nach einem ca. 50-jährigen und etwa 1,70 m großen Verdächtigen mit Bart. Er trug eine graue Kappe, eine blaue Jacke über einem gelben T-Shirt sowie eine blaue Hose und rote Schuhe.

Die Marburger Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06421-4060 entgegen.(BS)

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