Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Unbekannte beschädigen Reptilienzaun + Sitzbank angezündet - Polizei bittet um Hinweise

Giessen (ots)

Reiskirchen: Unbekannte beschädigen Reptilienzaun

Erneut beschädigten Unbekannte einen Reptilienzaun nahe Reiskirchen. Ein dort eingesetzter Sicherheitsdienst bemerkte gestern früh (14.6.) gegen 1.30 Uhr eine maskierte Person, die in einer Feldgemarkung nahe Hattenrod Zaunelemente beschädigte. Der Zeuge verständigte die Polizei und folgte der Person, etwa zeitgleich beschädigten weitere Unbekannte den Zaun an anderer Stelle. Insgesamt wurden etwa 200 Meter des Zauns beschädigt. Ein männlicher Flüchtiger wurde als 190 cm - 195 cm groß und mit sportlich-schlanker Figur beschrieben. Aus seiner getragenen Vermummung ragte eine lange, blonde Haarsträhne heraus. Der Mann war komplett schwarz gekleidet. Die Schadenshöhe muss noch beziffert werden.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zu den Verursachern des Schadens machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Hungen: Sitzbank angezündet - Polizei bittet um Hinweise

Brandermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen zu einem Vorfall gestern Abend (14.6.). Gegen 19.10 Uhr informierte ein Zeuge die Rettungsleitstelle über eine brennende Sitzbank im Bereich Müllerweg / Außerhalb. Die Feuerwehr löschte das Feuer, es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass die Bank absichtlich in Brand gesetzt wurde. Ob ein Zusammenhang zu vergangenen Bränden in Hungen besteht, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zum Verursacher des Brandes geben? Sind Personen in dem Bereich aufgefallen? Zudem bitten die Beamten darum, bei verdächtigen Wahrnehmungen unverzüglich die Polizei einzuschalten, in dringenden Fällen auch über den Notruf 110.

Die Kriminalpolizei bittet im aktuellen Fall um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

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