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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Mit Gaspistole geschossen - Mann verletzt - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Karben: Mit Gaspistole geschossen - Mann verletzt - Zeugen gesucht

Auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße kam es am Samstag (13.6.) zu einem Vorfall, bei dem ein 24-Jähriger bei einem Angriff Verletzungen erlitt. Der Angreifer flüchtete, die Polizei bittet um Hinweise.

Der Mann kam gegen 3.25 Uhr am Bahnhof Groß-Karben an. Auf dem Weg zu seinem Fahrzeug sprachen ihn den Angaben zufolge drei Unbekannte in Höhe einer Bushaltestelle an. Sie fragten ihn nach Geld, was der Mann verneinte. Er ging weiter zu seinem Auto, das er auf dem P&R-Parkplatz auf der Ostseite des Bahnhofs abgestellt hatte. Dorthin folgte ihm einer der drei Unbekannten. Er setzte sich schließlich ins Fahrzeug des Mannes und wollte von diesem mitgenommen werden. Auch das verneinte der 24-Jährige. Daraufhin soll der Unbekannte eine Pistole gezogen und auf den Autofahrer geschossen haben. Es handelte sich offenbar um eine Gaspistole, der 24-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Der Angreifer flüchtete. Eine Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst behandelt. Er beschrieb den Angreifer als 16-20 Jahre alt und zwischen 175 cm und 180 cm groß. Der Flüchtige hatte lockige, dunkle Haare und einen Bart. Zur Tatzeit trug er eine Jacke mit schwarz-bunten Symbolen (vermutlich von der Marke "Gucci") und eine Bauchtasche. Zu den anderen beiden Personen liegt keine Beschreibung vor.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Sind die Personen im Bereich des Bahnhofs aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität des Angreifers oder seiner Begleiter geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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