Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Exhibitionist entblößt sich - Kripo sucht Zeugen + Trickbetrüger macht Beute - Polizei gibt Tipps

Giessen (ots)

Marburg: Exhibitionist entblößt sich - Kripo sucht Zeugen

Die Marburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu einem Fall, der sich bereits am 27.5. ereignet hat. Eine 33-Jährige lief an diesem Mittwoch gegen 11.15 Uhr die Uferstraße entlang. Etwa in Höhe der Hausnummer 10 bemerkte sie in einem Grünstreifen zwischen der Lahn und der Uferstraße einen Unbekannten. Der Mann blickte in ihre Richtung und hatte dabei sein Geschlechtsteil entblößt. Er masturbierte offenbar. Kurz darauf zog er sich an, sein Opfer lief davon und verständigte die Polizei. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung des Unbekannten geführt. Die 33-Jährige beschrieb den Mann als 35-40 Jahre alt und ca. 185 cm groß. Er hat eine sportliche Statur, braun gebrannte Haut und kurze schwarze Haare. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er ein olivgrünes T-Shirt mit dem Markenaufdruck "S-Oliver" und eine braune, kurze Hose.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat den Vorfall wahrgenommen? Ist der Mann an anderer Stelle aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen?

Zeugenhinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Wetter: Trickbetrüger macht Beute - Polizei gibt Tipps

Knapp 30.000 Euro erbeutete ein Trickbetrüger am Dienstag (9.6.) in Wetter. Ein Unbekannter meldete sich telefonisch bei einer Seniorin und schilderte, dass deren Tochter in Hamburg einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Eine Haftstrafe könne nur noch mit einer Barzahlung abgewendet werden. Letztlich übergab die Frau das Bargeld an einen unbekannten Abholer.

Der Fall folgt bundesweit gängigen Maschen von Betrügern, die auch in Mittelhessen immer wieder versuchen, Beute zu machen. Um es den dreisten Kriminellen möglichst schwer zu machen, bittet die Polizei um Mithilfe: Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über die vielfältigen Maschen der Täter. Stellen Sie sich als Ansprechpartner für ihre Angehörigen zur Verfügung. Zeigen Sie die Möglichkeit auf, unter der Nummer 110 jederzeit die Polizei zu Hilfe holen zu können.

Betrüger manipulieren oftmals geschickt. In der Regel versuchen sie, ihre Opfer initial zu schockieren. In vergangenen Fällen kam es bereits zu zahlreichen Anrufen und Gesprächen, die sich teils über einen langen Zeitraum, in manchen Fällen Stunden, erstrecken können. Darin üben die Kriminellen im Verlauf immer mehr Druck auf ihre Opfer aus. Die dabei genutzten Betrugsmaschen sind vielfältig. Oftmals ist die Sprache von tödlichen Verkehrsunfällen, die nahe Angehörige verursacht haben sollen, oder von Einbrecherbanden in der Nachbarschaft.

Die Ermittler raten: Echte Polizisten, Staatsanwälte oder Banken fragen telefonisch nicht nach Details, Wertgegenständen, Geheimnummern oder fordern Sie telefonisch zu Überweisungen auf. Sollte sich ein angeblicher Mitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf! Vergewissern Sie sich im Zweifel persönlich bei Ihrer Bank oder bei der echten Polizei. Geben Sie auf keinen Fall Informationen zu Ihren Wertgegenständen, private Daten wie z.B. Bankkonto- und Kartendaten oder andere Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal), heraus. Echte Polizeibeamte werden Sie zudem niemals auffordern, Ihre Wertgegenstände herauszugeben, um diese zu verwahren.

Im Zweifel gilt: Beenden Sie sofort das Gespräch und verständigen Sie die Polizei!

Pierre Gath, Pressesprecher

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