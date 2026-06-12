Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Mutmaßlicher Fahrraddieb greift Beamte an - U-Haft + Einbrecher zerstört Glasscheiben + Einbrecher vor Zulassungsstelle + Sitzbank angezündet

Giessen (ots)

Gießen: Mutmaßlicher Fahrraddieb greift Beamte an - U-Haft

Der Besitzer eines E-Bikes erstattete am frühen Donnerstagmorgen (11.6.) Strafanzeige, da sein abgestelltes Fahrrad im Asterweg (in Höhe Hausnummer 2) etwa gegen 1.20 Uhr gestohlen wurde. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab der Mann an, sein Fahrrad orten zu können. Streifen machten sich daraufhin in den Bereich des Kirchenplatzes, in dessen Nähe das gestohlene Zweirad angezeigt wurde. Sie fanden das Fahrrad gegen 2.30 Uhr auf, ein Mann rannte bei Erblicken der Polizei sofort davon.

In der Mühlstraße stoppten Einsatzkräfte den Flüchtigen und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei wurde der Mann zunehmend aggressiver, die Beamten mussten ihn fesseln. Dagegen sperrte er sich nicht nur, sondern begann zudem, in Richtung der Polizisten zu schlagen und zu treten. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und nahmen ihn fest. Dabei erlitt der Festgenommene leichte Verletzungen. Eine Beamtin und zwei Beamte wurden im Rahmen der Festnahme ebenfalls leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst fortsetzten.

Der alkoholisierte Festgenommene musste mit zur Dienststelle. Nachdem er ärztlich untersucht wurde, musste er in einer Gewahrsamszelle ausnüchtern. In der Folge wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den dringen Tatverdächtigen.

Der 31-Jährige Wohnsitzlose wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ob er das Fahrrad zuvor gestohlen hat, ist weiterhin Gegenstand laufender Ermittlungen. Diesbezüglich bitten die Ermittler um Hinweise: Wer kann Hinweise zum Diebstahl des grauen Trekkingrad im Asterweg machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg: Einbrecher zerstört Glasscheiben - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (10.6.), 22.30 Uhr und Donnerstag, 9.20 Uhr, stieg ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Grünberger Stadthalle ein. Im Eingangsbereich zerstörte der Einbrecher zunächst ein Fenster und gelangte so in die Innenräume. Dort entglaste er eine Tür, um in die Gaststätte in der Gießener Straße zu gelangen. Mit etwas Wechselgeld entkam der Kriminelle unbemerkt. Der verursachte Schaden, der entsprechenden Lärm verursacht haben dürfte, beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Tausend Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Einbrecher vor Zulassungsstelle

Drei Container von Zulassungsdiensten brachen Unbekannte im Laufe der vergangenen Nacht auf. Die Container stehen auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle im Bachweg. Sie entwendeten etwas Bargeld aus Kaffeekassen und entkamen unbemerkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um drei Einbrecher, die vermutlich heute früh gegen 2.20 Uhr zuschlugen. Der verursachte Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Hungen: Sitzbank angezündet - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter setzte gestern Abend eine Picknicktischgruppe in Brand. Diese befindet sich auf einer Brücke über den Hubbach entlang des Radweges zwischen Hungen und Villingen. Aufmerksame Zeugen bemerkten das Feuer gegen 20.55 Uhr. Sie löschten die Bank noch vor Eintreffen der verständigten Feuerwehr mit einem Feuerlöscher. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

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