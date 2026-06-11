Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Falsche Bankmitarbeiter machen Kasse + Unfall mit Leichtverletzten und hohem Schaden - Zeugen gesucht + Geld aus unverschlossenem Auto gestohlen - Polizei gibt Tipps zu besserem Schutz

Giessen (ots)

Butzbach: Falsche Bankmitarbeiter machen Kasse

Am Mittwochnachmittag (10.06.2026) meldeten sich Betrüger telefonisch bei einer Butzbacherin und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Sie berichteten der Frau, dass es zu verdächtigen Abbuchungen auf ihrem Konto gekommen sei. Um das Geld zurück aufs Konto buchen zu können, sei ein Mitarbeiter bereits auf dem Weg zu der Frau. Dieser benötige lediglich die Bankkarte und die Geheimzahl. Nur 15 Minuten später erschien der Abholer. Nachdem die Butzbacherin Bankkarte und PIN übergeben hatte, fragte der falsche Bankmitarbeiter, wann sie zuletzt Bargeld abgehoben habe. Er ließ die Frau glauben, dass es sie dabei Falschgeld erhalten habe, das er mitnehmen müsse. Innerhalb einer Stunde werde er es in echtes Geld umtauschen und vorbeibringen. Die Frau händigte ihm daraufhin 500 EUR aus. Der Unbekannte kehrte allerdings nicht zurück. Stattdessen hob er mit der Bankkarte an einem Geldautomaten weitere 500 EUR ab. Der Abholer wird als circa 50 Jahre alt, etwa 170 cm groß und kräftig beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare und eine hohe Stirn, außerdem einen dunklen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Pullover und einer Jeans. Wem ist der beschriebene Mann gegen 16:45 Uhr in der Straße "Zum Bahnhof" in Nieder-Weisel aufgefallen? Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem gesuchten Abholer machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) in Verbindung zu setzen. Die Polizei empfiehlt, am Telefon keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben - auch nicht gegenüber angeblichen Mitarbeitern einer Bank. Lassen Sie sich von Anrufern nicht unter Druck setzen oder verunsichern, sondern bleiben Sie misstrauisch und hinterfragen kritisch. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei Ihrer Bank oder im Zweifelsfall der Polizei, auch über Notruf 110, an. Suchen Sie sich hierzu selbst die Telefonnummer Ihrer Bank heraus und lassen Sie sich nicht vom Anrufer eine Nummer nennen, unter der Sie angeblich mit dessen Vorgesetzten oder einem Kundenberater sprechen können. Banken schicken keine Mitarbeiter zu Ihnen nach Hause, die Ihre Bank- oder Kreditkarten abholen. Ihre PIN, die Geheimzahl, bleibt geheim und geht niemanden außer Sie selbst etwas an! Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld, Wertgegenstände oder Bankunterlagen an unbekannte Personen. Außerdem rät die Polizei dazu, innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Münzenberg: Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Schaden - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend (10.06.2026) kam es gegen 19:55 Uhr auf der A 5 bei Gambach zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte ein Lkw zwischen der Anschlussstelle Butzbach und dem Gambacher Kreuz von der rechten auf die mittlere Spur wechseln. Noch bevor er dies tat, wechselte ein versetzt dahinter auf der mittleren Spur fahrender blauer Kastenwagen auf die linke Spur. Ein auf der linken Spur herannahender Audi S6 Avant musste dadurch abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Kastenwagen zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver kollidierte der Audi mit dem Anhänger des Lkw und wurde dabei mit der Fahrzeugfront unter den Lkw-Anhänger geschoben. Der Audi-Fahrer, ein 39-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis, erlitt dabei leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Seine 25-jährige Beifahrerin trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Am Audi entstand Totalschaden. Der Audi und der Lkw-Anhänger waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt wird der Sachschaden auf 55.000 EUR geschätzt. Der blaue Kastenwagen, bei dem es sich um einen Mercedes gehandelt haben könnte, setzte sein Fahrt fort. Die Polizeiautobahnstation in Butzbach bittet Unfallzeugen und Personen, die Angaben zu dem blauen Kastenwagen machen können, sich telefonisch unter 06033 7043-5010 zu melden.

Rockenberg: Geld aus unverschlossenem Auto gestohlen - Polizei gibt Tipps zu besserem Schutz

Münzgeld im Wert von circa zehn Euro stahl ein Unbekannter in der Zeit zwischen Dienstag (09.06.2026), 17:00 Uhr und Mittwoch (10.06.2026), 07:05 Uhr in Oppershofen. Der Dieb nutzte es aus, dass ein grauer Ford Fusion unverschlossen in der Tannenbergstraße abgestellt war. Er öffnete und durchsuchte das Fahrzeug und wurde dabei fündig. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen. Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Aus früheren Fällen ist bekannt, dass Täter teilweise in ganzen Straßenzügen durch Ziehen an Türgriffen überprüfen, ob Fahrzeuge verschlossen sind. Sind die Autos verriegelt, gehen die Täter weiter. Sind sie unverschlossen, durchsuchen die Langfinger die Autos. Dabei wurden in der Vergangenheit auch Gegenstände gestohlen, die für die Täter keinen sonderlichen Wert haben, vom Eigentümer jedoch benötigt werden - der Fahrzeugschein zum Beispiel. Der Aufwand, sich um einen neuen Fahrzeugschein kümmern zu müssen, hätte durch Abschließen leicht verhindert werden können. Es sollten zudem generell keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen sichtbare Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Diebe sein. Schließen Sie Ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Täter.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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