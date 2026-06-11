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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Mehrere Einbrüche in einer Nacht +

Giessen (ots)

Haiger: Mehrere Einbrüche in einer Nacht

Meldungen über mehrere Einbrüche in Haiger erreichten die Dillenburger Polizei am Mittwochmorgen (10.06.2026). In der Hauptstraße kam es zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch in ein Café und einen Feinkostladen. In der Schillerstraße drangen die Täter in ein Friedhofsgebäude und ein Gemeindebüro ein. Außerdem verschafften sich die Täter im Hickenweg Zutritt zu einem Gebäude einer Kirchengemeinde und im "Frigghof" zu einem Lokal. Zum Teil erbeuteten sie dabei Bargeld, in manchen Fällen ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen Dienstag (09.06.2026), 22:00 Uhr und Mittwoch, 06:30 Uhr. Hinweise nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: 02771 9070 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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