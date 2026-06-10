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Mittelhessen: Gießen: 13-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise

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Giessen (ots)

Seit gestern Morgen (9.6.) wird die 13-jährige Alysha aus Gießen vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 5 Uhr in Klein-Linden gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Alysha ist ca. 160 cm groß, hat eine dunkle Hautfarbe und eine schlanke Figur. Sie hat lange, dunkle Haare, die zuletzt zu "Rastazöpfen" geflochten waren.

Zuletzt trug die Vermisste einen grauen Jogginganzug, schwarz-weiße Turnschuhe. Sie hat vermutliche einen schwarze "Nike"-Rucksack bei sich.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Alysha seit gestern gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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