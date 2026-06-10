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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Ölspur im Wald + Senior angefahren und geflüchtet + Rüttelplatte auf Baustelle gestohlen +

Giessen (ots)

Greifenstein: Ölspur im Wald

Bei der Fahrt durch den Wald beschädigte ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer am vergangenen Wochenende sein Fahrzeug und verlor dadurch ein größere Menge Öl. Der Unbekannte war mit seinem Fahrzeug von der Industriestraße in Arborn kommend durch den Wald in Richtung Knotenquelle unterwegs. Circa 50 Meter vor der Knotenquelle beschädigte er vermutlich die Ölwanne seines Fahrzeugs an einem Stein. Die Ölspur konnte bis zur Ortsmitte Nenderoth verfolgt werden. Dort endete die Spur. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag (06.06.2026), 12:00 Uhr und Sonntag (07.06.2026), 15:30 Uhr. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel.: 02772 47050 entgegen.

Wetzlar: Senior angefahren und geflüchtet

Am Samstagabend (06.06.2026) gegen 19:00 Uhr kam es in der Wöllbachertorstraße zu einem Unfall, bei dem ein 91-jähriger Wetzlarer angefahren wurde. Der Senior war mit einem Rollator auf dem Gehweg in Richtung Philosophenweg unterwegs. Aus einer Grundstückseinfahrt setzte ein schwarzer Kleinwagen zurück und touchierte den 91-Jährigen. Dieser kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Der Kleinwagen fuhr in Richtung Innenstadt davon. Unfallzeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten mit der Polizeistation in Wetzlar Kontakt aufzunehmen (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Rüttelplatte auf Baustelle gestohlen

Diebe entwendeten in der Zeit zwischen Montag (08.06.2026), 15:30 Uhr und Dienstag (09.06.2026), 07:00 Uhr auf einer Baustelle im "Feldblick" in Münchholzhausen eine 450 kg schwere Rüttelplatte der Marke "Wacker". Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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