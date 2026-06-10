Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Marburg: Kind bei Unfall schwer verletzt

Giessen (ots)

In der Umgehungsstraße kam es gestern zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Kind. Der Autofahrer fuhr mit seinem Citroen stadtauswärts. Das Kind war in Begleitung seiner Mutter zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs. Gegen 15.45 Uhr trat die 3-Jährige in Höhe des Dorfwiesenwegs plötzlich auf die Fahrbahn. Der 80-jährige Autofahrer konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Mädchen erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen, eine Lebensgefahr bestand nicht. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragte die Polizei einen Gutachter. Der Unfallort blieb bis 17.45 Uhr gesperrt.

Hinweise von Zeugen des Unfalls nimmt die Polizei Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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