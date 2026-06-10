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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Neuer Termin zur Fahrradcodierung bei Bad Vilbeler Polizei

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Giessen (ots)

Bad Vilbel: Neuer Termin zur Fahrradcodierung bei Bad Vilbeler Polizei

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten am Mittwoch, 17.06.2026 die Möglichkeit ihre Fahrräder bei der Polizeistation Bad Vilbel codieren zu lassen. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr findet die kostenlose Aktion im Hof der Station im Riedweg 1 statt.

Zur besseren Planung und Koordination ist eine vorherige telefonische Anmeldung beim Bad Vilbeler Schutzmann vor Ort, Thomas Kunkel, unter Tel.: 06101/5460-60 zwingend erforderlich. Die Anmeldung kann an Werktagen zu den normalen Bürozeiten erfolgen.

Bei der Fahrradcodierung wird durch die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen eingraviert. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (FB), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Gestohlene und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zu beachten ist im Vorfeld der Fahrradcodierung:

- Anmeldung ist zwingend erforderlich.

- Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

- Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden.

- E-Bike Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

- Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

- Job- und Leasingräder können nur nach Rücksprache und mit vorliegendem Einverständnis des Eigentümers codiert werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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