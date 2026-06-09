Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: In Kita eingestiegen

Giessen (ots)

Haiger: In Kita eingestiegen

Ein Unbekannter verschaffte sich Zugang zu einer Kindertagesstätte in der Straße Beim Dalborn. In der Zeit von gestern, 18 Uhr bis heute Morgen, 6.15 Uhr, zerstörte der Kriminelle eine Scheibe des Gebäudes und brach eine Tür auf. Im Inneren der Kita brach er weitere Türen auf und suchte nach Wertgegenständen. Der Einbrecher entfernte sich nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute. Der entstandene Schaden muss noch beziffert werden.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dillenburg unter der Telefonnummer 02771/9070 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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