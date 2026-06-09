Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Biedenkopf: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 7.5.2026, 10.13 Uhr)

Giessen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit 29.4.2026 vermissten 14-Jährigen aus Biedenkopf wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder des ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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