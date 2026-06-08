Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Verkehrsunfall mit flüchtigen Verletzten + Einbrüche in Räume der Kirche

Giessen (ots)

Stadtallendorf/B454: Verkehrsunfall mit flüchtigen Verletzten - Polizei bittet um Mithilfe

Am Sonntag, 07. Juni 2026, kam gegen 01:30 Uhr auf der B454 zu einem Unfall mit Verletzten. Ein schwarzer Fiat Punto fuhr von Marburg in Richtung Stadtallendorf. Das Auto kam aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, wo es sich offenbar überschlug. Ein ebenfalls in diese Richtung fahrendes Fahrzeug touchierte das unbeleuchtete Unfallfahrzeug und beobachtete, wie drei Personen aus Fahrzeug stiegen und sich zu Fuß in Richtung Langenstein entfernten. Aufgrund von frischen Blutspuren im Fahrzeug ist davon auszugehen, dass sich zumindest ein Teil der Insassen beim Unfall verletzte. Durch umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch der Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, wurde einige Kilometer weiter auf der Bundesstraße 62, kurz vor der Abfahrt Kirchhain Mitte, einer der verletzten Insassen angetroffen und festgenommen. Die Fahndung nach seinen Begleitern verlief erfolglos. Wer das Unfallfahrzeug steuerte, ist noch und Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Unfall gesehen? Wem sind verletzte Personen aufgefallen? Wert kann Angaben zur Identität des Fiats-Fahrers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation in Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 entgegen. (BS)

Gladenbach: Einbrüche in Räume der Kirche

In Gladenbach drangen Unbekannte innerhalb weniger Tage in zwei kirchliche Gebäude ein. Im Zeitraum zwischen 4.6., 21 Uhr und 5.6., 8.30 Uhr, brach ein Einbrecher zunächst in einen Nebenraum der evangelischen Kirchengemeinde in Erdhausen ein. Anschließend versuchten er mithilfe eines Gullideckels eine Eingangstür zum Gemeindehaus in der Straße Am Alten Berg aufzubrechen. Als dies misslang, zerstörte der Kriminelle die Scheibe des Fensters zum Küchenraum und suchte nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen floh er ohne Beute unbemerkt. Auch die evangelische Kirchengemeinde in Weidenhausen in der Kirchstraße war kürzlich Ziel von Einbrechern. Hier schlug ein Unbekannter zwischen 2.6., 16 Uhr und 5.6., 18.30 Uhr eine Scheibe des Gebäudes ein. Er erbeutete einen kleinen Geldbetrag und entkam unbemerkt. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat in den angegebenen Zeiträumen etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hat jemand auffällige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche im Umfeld bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461 92950 entgegen. (BS)

Pierre Gath, Pressesprecher

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