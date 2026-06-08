Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Betrunkener zeigt Hitlergruß - Festnahme + Brand vor Bahnhof - Polizei sucht Zeugen + Unfallbeteiligte stoppt und fährt dann davon

Giessen (ots)

Gießen: Betrunkener zeigt Hitlergruß - Festnahme

Mehrere Passanten wiesen die Polizei am Samstag (6.6.) auf einen auffälligen Mann in der Innenstadt hin, der im Bereich des Kreuzplatzes gegen Gegenstände urinierte. Gegen 21.50 Uhr zeigte er dabei den "Hitlergruß". Einsatzkräfte, die im Rahmen der Sicherheitsoffensive "Sichere Innenstadt" in Gießen eingesetzt waren, nahmen den stark alkoholisierten Mann fest. Er musste mit zur Dienststelle. Letztlich musste der 31-Jährige seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle der Polizei ausschlafen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Hungen: Brand vor Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Gestern Abend gegen 23.25 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen Brand am Bahnhof Hungen. Vor Ort löschte die Feuerwehr eine dortige Sitzbank vor dem Bahnhofsgebäude. Die Fassade und ein nahegelegenes Fenster des Bahnhofsgebäudes nahmen durch die Flammen ebenfalls Schaden. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch genau beziffert werden, dürfte ersten Schätzungen zufolge aber mehrere Zehntausend Euro betragen.

Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass die Sitzbank absichtlich in Brand gesetzt wurde.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zur Brandentstehung machen? Sind Personen im Umfeld aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Unfallbeteiligte stoppt und fährt dann davon

In der Gabelsbergerstraße kam es am Samstag (6.6.) zu einem Unfall zwischen einem schwarzen Audi und einem roten Kombi mit Gießener Kennzeichen. Beim Abbiegen von der Südanlage in Richtung Gabelsbergerstraße stieß der rote Pkw den Angaben zufolge gegen den Audi. Während dessen Fahrer sowie eine Unfallzeugin anhielten, stoppte die Fahrerin des beteiligten roten Kombis zunächst etwas weiter entfernt. Nachdem sie ausstieg und in Richtung des wartenden Unfallbeteiligten blickte, ging sie kurz darauf zurück zu ihrem Auto. Sodann fuhr in Richtung Heuchelheim davon, ohne ihren rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Unfall ereignete sich gegen 11.25 Uhr. Die Frau am Steuer soll etwa 50 Jahre alt sein. Es wurde niemand verletzt.

Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum beteiligten roten Kombi, dessen vollständigen Kennzeichen und der unbekannten Frau am Steuer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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