Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Zwei Einbrüche in Klein-Altenstädten + Trickdiebstahl vor Einkaufsmarkt +

Giessen (ots)

Aßlar: Zwei Einbrüche in Klein-Altenstädten

In Klein-Altenstädten kam es im Laufe der vergangenen Woche zu zwei Einbrüchen. Zwischen Montag (01.06.2026), 10:00 Uhr und Mittwoch (03.06.2026), 10:00 Uhr beschädigten Unbekannte ein Fenster eines Gemeindehauses in der Falltorstraße und verschafften sich so Zutritt. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Ob sie dabei Beute machten, ist bislang nicht bekannt. In der Mühlackerstraße stiegen die Einbrecher durch ein Fenster in die Räume eines Gesangvereins ein. Hier ließen die Täter mehrere Mikrofone mitgehen. Der Tatzeitraum wird auf Montag, 15:00 Uhr bis Freitag (05.06.2026), 15:30 Uhr eingegrenzt. In beiden Fällen bittet die Wetzlarer Kripo um Zeugenhinweise (Tel.: 06441 9180).

Herborn: Trickdiebstahl vor Einkaufsmarkt

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Herborner Hüttenweg sprach am Freitag (05.06.2026) gegen 17:50 Uhr eine bislang unbekannte Frau eine 78-jährige Dame an und verwickelte sie in ein Gespräch. Währenddessen öffnete ein Komplize der Unbekannten das Fahrzeug der 78-Jährigen und griff sich deren Handtasche, in der sich unter anderem Portemonnaie und Handy der Dame befanden. Die Unbekannte wird als etwa 20 - 30 Jahre alt, circa 165 - 170 cm groß und dünn beschrieben. Ihre schwarzen langen Haare hatte sie zum Pferdeschwanz gebunden. Bekleidet war sie mit einem schwarz-weiß gestreiften Kleid. Zu ihrem Komplizen kann bislang lediglich gesagt werden, dass er zwischen 20 und 30 Jahre alt ist. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise auf das Pärchen geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Herborn zu wenden (Tel.: 02772 47050).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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