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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Falsche Bankmitarbeiter in Bad Nauheim aktiv + In Café eingedrungen +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Falsche Bankmitarbeiter in Bad Nauheim aktiv

Betrüger versuchten am Donnerstag (30.04.2026) in Bad Nauheim ihr Glück, als sie sich am Telefon mehrfach als Bankangestellte ausgaben. Die Masche war dabei jedes Mal gleich: Der Anrufer oder die Anruferin ließ die Opfer glauben, dass es auf deren Konten zu unregelmäßigen Abbuchungen gekommen sei oder diese unmittelbar bevorstehen würden. Um zu verhindern, dass das Geld vom Konto abgehe, benötige der angebliche Mitarbeiter die Bankkarte und die dazugehörige Geheimzahl. Ein Mitarbeiter sei auf dem Weg, um die Karte abzuholen. Die PIN erfragten die Anrufer bereits am Telefon. In einem Fall hatten die Betrüger am Donnerstag mit ihrer Masche in der Kurstadt Erfolg. Zwar sperrte die 78-jährige Geschädigte ihre Karte noch, doch war es den Gaunern zuvor bereits gelungen, mit der Karte und der PIN 5.000 EUR an einem Geldautomaten abzuheben. In zwei weiteren Fällen erfolgte die Kartensperrung noch rechtzeitig, sodass die Betrüger mit den ergaunerten Bankkarten kein Geld abheben konnten. In diesen beiden Fällen konnten Beschreibungen der Abholer abgegeben werden. Ein Abholer sei circa 25 Jahre alt, etwa 175 cm - 180 cm groß und schlank gewesen. Er haben einen hellen Teint und blonde Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einem beigefarbenen Pullover und einer Jeans. Diese Person hielt sich gegen 18:30 Uhr im Carl-Oelemann-Weg auf. In einem anderen Fall wurde der Abholer als circa 25 Jahre alt, mit dunklerem Teint, dunklen Haaren und Vollbart beschrieben. Er fiel zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Taunusstraße auf. Zeugen, denen einer der beiden Männer am Donnerstag in Bad Nauheim aufgefallen ist oder die andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Friedberger Kriminalpolizei zu melden (Tel.: 06031 6010). Ein Hinweis der Polizei: Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse - auch nicht gegenüber angeblichen Mitarbeitern einer Bank. Lassen Sie sich von Anrufern nicht unter Druck setzen oder verunsichern, sondern bleiben Sie misstrauisch und hinterfragen Sie kritisch. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei Ihrer Bank oder im Zweifelsfall der Polizei an - gerne auch über Notruf 110. Suchen Sie sich hierzu selbst die Telefonnummer Ihrer Bank heraus und lassen Sie sich nicht vom Anrufer eine Nummer nennen, unter der Sie angeblich mit dessen Vorgesetztem oder einem Kundenberater sprechen können. Banken schicken keine Mitarbeiter zu Ihnen nach Hause, die Ihre Bank- oder Kreditkarten abholen. Ihre PIN (die Geheimzahl zur Bankkarte) bleibt geheim und geht niemanden außer Sie selbst etwas an! Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld, Wertgegenstände oder Bankunterlagen an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei, innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Informationen zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Bad Nauheim: In Café eingedrungen

Durch eine Seitentür drangen Einbrecher im Zeitraum zwischen Sonntag (03.05.2026), 19:30 Uhr und Montag (04.05.2026), 10:00 Uhr in ein Café in der Bad Nauheimer Zanderstraße ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und ließen Bargeld mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich unter Tel.: 06031 6010 an die Kriminalpolizei in Friedberg wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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