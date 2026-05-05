Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Diebe schlagen auf Baustelle zu + Reifen zerstochen + Angriff auf Fahrradfahrer + Unbekannter schlägt Frau + Autofahrer fährt auf Krad auf + Verkehrsschilder umgefahren

Giessen (ots)

Kirchhain-Betziesdorf: Diebe schlagen auf Baustelle zu

Baumaschinen, Werkzeuge und Diesel klauten Unbekannte von einem Baustellengelände im Bereich der "Hainmühle". Der Diebstahl ereignete sich am Sonntag (3. Mai) zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr. Über die zuvor geöffnete Baustellenumzäunung gelangten die Täter auf das Gelände. Dort hebelten sie die Tankdeckel mehrerer Fahrzeuge auf und entwendeten den Diesel. Aus einem Rohbau nahmen die Diebe mehrere Baumaschinen und Werkzeuge mit. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Die Ermittler suchen nach Zeugen und fragen: Wer hat in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu kontaktieren.

Marburg-Cyriaxweimar: Reifen zerstochen

Auf einen Ford Transit hatte es am vergangenen Wochenende ein Unbekannter abgesehen, indem er die Reifen zerstach. Der Transporter stand zwischen Freitag (1. Mai), 10 Uhr, und Montag (4. Mai), 8.15 Uhr, auf einem Parkplatz in der Cyriaxstraße im Bereich der Hausnummer 1. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Marburger Polizei telefonisch unter (06421) 4060 entgegen.

Stadtallendorf: Angriff auf Fahrradfahrer

Ein 37-jähriger Fahrradfahrer war gestern Morgen (4. Mai) gegen 8 Uhr auf der Niederkleiner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als ihm im Kreuzungsbereich zur Moselstraße zwei alkoholisierte Fußgänger entgegenkamen, die ihn zunächst ausbremsten. Im weiteren Verlauf schlugen sie nach ihm und warfen eine Glasflasche in seine Richtung. Der 37-Jährige konnte den Schlägen sowie dem Flaschenwurf ausweichen. Laut seinen Angaben waren die Täter etwa 25 Jahre alt. Einer von ihnen soll zwischen 170 und 175 cm groß sein und eine kräftige Statur haben. Der zweite Täter wurde als zwischen 165 und 170 cm groß, mit kurzen schwarzen Haaren und schlanker Statur beschrieben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beschriebenen Personen geben können, werden gebeten die Polizeistation in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu informieren.

Marburg: Unbekannter schlägt Frau ins Gesicht - Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittler der Marburger Polizei suchen nach einem Vorfall am Samstagabend (2. Mai) gegen 18 Uhr in der Bahnhofstraße in Höhe der Lahnbrücke nach Zeugen. Eine 34-Jährige hielt sich mit ihrer Familie in der Bahnhofstraße auf, als ein Mann und eine Frau an ihnen vorbeiliefen und mit der 34-Jährigen in einen verbalen Streit gerieten. Das Paar lief schließlich weiter. Kurz darauf traf die 34-Jährige im Bereich der Lahnbrücke erneut auf die beiden. Zwischen den Beteiligten kam es wiederholt zu einem Wortgefecht, woraufhin der Mann der 34 Jahre alten Frau ins Gesicht schlug. Der Angreifer soll zwischen 55 und 65 Jahren alt und 180 bis 185 cm groß sein, sowie einen hellen Teint und kurze graue Haare haben. Zudem trug er eine Brille und war mit einer Jeans sowie einem bunt gestreiften Hemd bekleidet. Zu seiner Begleiterin sind keine Hinweise bekannt. Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Autofahrer fährt auf Krad auf - Polizei sucht Zeugen

Eine 17-jährige Fahrerin war mit ihrem Kleinkraftrad am Mittwoch (29. April) gegen 12 Uhr auf der Straße "Pilgrimstein" unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich am "Rudolfplatz" nach links in den Erlenring abbiegen. Sie stand auf der Linksabbiegerspur und musste an einer roten Ampel warten, als ein hinter ihr fahrendes Auto leicht auf das Krad auffuhr. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Autofahrer sprach die Schülerin aus seinem Pkw heraus an. Anschließend verließ er die Örtlichkeit, ohne mit ihr die Personalien ausgetauscht zu haben. Die 17-Jährige beschrieb den Fahrer wie folgt: Mitte 50 Jahre alt, kräftige Statur, graue Haare und grauer Bart. Zudem trug er eine rechteckige Brille. Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelblauen, älteren VW Passat mit MR-Kennzeichen handeln. Das Lenkrad hatte einen auffälligen Leopardenmusterbezug. Die Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei bitten Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den beschriebenen Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, sich telefonisch unter (06421) 4060 zu melden.

Gladenbach: Schilder auf Verkehrsinsel umgefahren und geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen (1. Mai) gegen 6 Uhr im Kreuzungsbereich Sinkershäuser Weg / Biedenkopfer Straße suchen die Ermittler nach Zeugen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein unbekannter Autofahrer von der Fahrbahn abkam, über eine Verkehrsinsel fuhr und gegen Verkehrsschilder krachte. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 2.500 Euro. Zeugenangaben zufolge könnte der Verantwortliche mit einem schwarzen SUV mit verchromtem Frontschutzbügel unterwegs gewesen sein. Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter (06461) 92950.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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