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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + 14-Jährige aus Limeshain vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

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Giessen (ots)

Limeshain: 14-Jährige aus Limeshain vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Mittwochvormittag, 29.04.2026 wird die 14-jährige Amelia Iwona Kaszyc aus Limeshain vermisst.

Amelia ist circa 150 cm groß, hat eine schlanke Statur und dunkelbraune lange Haare. Zur aktuellen Bekleidung ist derzeit nichts bekannt.

Zuletzt gesehen wurde die Vermisste am Mittwochvormittag (29.04.2026) gegen 11:00 Uhr in Hainchen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Büdingen (Tel.: 06042 9648-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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