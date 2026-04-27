Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + In Restaurant eingedrungen + Einbruch am Nachmittag + Terrassentür beschädigt + Einbruchsversuch in Vereinsheim scheitert + Schwer verletzter Motorradfahrer + Mit Auto überschlagen +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: In Restaurant eingedrungen

Im Zeitraum von Samstag (25.04.2026), 23:00 Uhr bis Sonntag (26.04.2026), 08:30 Uhr drangen Einbrecher in ein Restaurant "In den Kolonnaden" in Bad Nauheim ein. Sie durchwühlten Büroräume und ließen einen Computerbildschirm mitgehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Einbruch am Nachmittag

Einbrecher verschafften sich am Samstagnachmittag (25.04.2026) zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus "Hinter der Linde" in Ostheim. Die Täter durchsuchten das gesamte Wohnhaus. Ob sie dabei Beute machten, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06031 6010 um Hinweise.

Friedberg: Terrassentür beschädigt

Unbekannte versuchten am Samstagabend (25.04.2026) in ein Einfamilienhaus im Fritz-Bebber-Weg zu gelangen. Zwischen 19:30 Uhr und 23:20 Uhr beschädigten sie eine Terrassentür, mussten jedoch ohne Beute wieder abziehen. Hinweise zur Tat nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Limeshain: Einbruchsversuch in Vereinsheim scheitert

In ein Vereinsheim im Düdelsheimer Weg in Himbach versuchten Unbekannte von Freitag (24.04.2026) auf Samstag (25.04.2026) einzudringen. Hierbei hielt die Zugangstür jedoch den Aufbruchsversuchen der Täter stand, sodass diese mit leeren Händen von dannen ziehen mussten. Der Tatzeitraum kann auf 19:00 Uhr bis 15:00 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen (Tel.: 06042 96480).

Ortenberg: Schwer verletzter Motorradfahrer bei Unfall

Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am Freitag (24.04.2026) gegen 14:40 Uhr auf der Bundesstraße 275 zwischen Hirzenhain und Lißberg. Ein 69-jähriger Peugeot-Fahrer aus Ortenberg war mit seinem Auto in Fahrtrichtung Lißberg unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah der 69-Jährige vermutlich beim Wenden in Höhe einer Parkbucht einen nachfolgenden Motorradfahrer. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Peugeot und dem Kraftrad des 52-Jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis. Ein Rettungshubschrauber brachte den Kradfahrer in ein Krankenhaus. Der Autofahrer trug leichte Verletzungen davon. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf circa 35.000 EUR.

Wöllstadt: Mit Auto überschlagen

Ein 25-jähriger Friedberger befuhr am Sonntagmorgen (26.04.2026) kurz nach 06:00 Uhr mit seinem Renault Duster die B 3 aus Richtung Karben kommend in Fahrtrichtung Wöllstadt. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf einem Feldweg auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 13.000 EUR geschätzt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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